مصادر: الحوثيون بصدد إعادة "السقاف" لممارسة عمله

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، بأن مليشيا الحوثي الإنقلابية بصدد إعادة القيادي الحوثي عبدالحافظ السقاف لممارسة عمله في إدارة أمن المحافظة.

ويأتي هذا بعد أيام من توقيفه والتحقيق معه بعد مواجهات عنيفة بين قيادات وأجنحة المليشيا الحوثية بالمحافظة شهدتها مدينة إب الإثنين الماضي.

وبحسب المصادر، فإن الصراع يأتي ضمن النفوذ والمناصب والجبايات المالية وأراضي المواطنين.

وسقط في المواجهات قتلى وجرحى بينهم قيادات ميدانية أبرزهم القيادي الحوثي إسماعيل عبدالقادر سفيان والمعين من قبل مليشيا الحوثي الإنقلابية وكيلا للمحافظة.