عدن.. تدشين الحملة التوعوية والرش الضبابي لمكافحة بعوض حمى الضنك

دشن بالعاصمة المؤقتة عدن ، اليوم ، الحملة التوعوية والرش الضبابي لمكافحة بعوض حمى الضنك ،تحت شعار (معاً لنكافح بعوض حمى الضنك) وبإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان وبدعم من المؤسسة الاقتصادية اليمنية.

وبحسب وكالة "سبأ" يشارك في الحملة التي تستمر عشرة ايام وتشمل مختلف مديريات محافظة عدن أكثر من خمسون مشاركاً وعشرة مشرفين للقيام بحملة الرش والتوعية حول مرض حمى الضنك وطرق الوقاية منها وسبل حماية المواطنين من البعوض الناقل للمرض واماكن تواجده وتكاثره والقضاء عليه.

وفي التدشين أكد مدير إدارة التثقيف الصحي بوزارة الصحة الدكتور سالم باسلطان، أن تدشين الحملة بدأت من مديرية التواهي من ثم باقي مديريات محافظة عدن وسيعقبها عدد من حملات التوعية والرش.