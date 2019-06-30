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خلل فني في طائرة اليمنية كان سيصنع أكبر مجزرة للمسافرين في مطار القاهرة

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قالت مصادر خاصة إن خلل فني في محرك طائرة اليمنية كان سيصنع أكبر مجزرة ضد المسافرين اليمنيين في مطار القاهرة.

وذكرت المصادر أن الطائرة اليمنية والتي اقلعت من مطار القاهرة الى عدن أصيب محركها بخلل فني أضطرت الى الهبوط الهبوط مباشرة بعد أن اقلعت في الجو.

وأوضحت المصادر أن الطائرة عادت الى مطار القاهرة ولغت رحلتها الى مطار عدن.

وكان الخلل الفني فيما لو حدث بعد أن أقلعت الطائرة في الجو لمسافات ستضع حياة عشرات الركاب في خطر وموت محقق.

وسبق أن حدث للطائرة اليمنية خلل فني في مطار عدن الدولي واضطرت للهبوط مرى اخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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