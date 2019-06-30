البخيتي يكشف عن العقوبة التي يستحقها قاتل بناته الثلاث بصنعاء

أفاد السياسي والكاتب، علي البخيتي، اليوم الأحد، عن العقوبة التي يستحقها قاتل بناته الثلاث في صنعاء.
وقال البخيتي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365"-" ينبغي التعامل مع قاتل بناته كما يتم التعامل مع أي مجرم آخر ويتم إعدامه".
ومضى "اذا لم تضف القرابة رحمة ومودة وحماية لا ينبغي أن تكون تصريح للقتل وتمنع العقوبة".
وتابع "لا شأن لي بفتوى فقهاء التخلف الذين لا يجيزون اقتياد الأصل بفرعه؛ فلو عرف القاتل أنه سيعدم ما قتلهم؛ ولا مبرر إطلاقاً لجريمته".
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