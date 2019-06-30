صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في باقم

قصفت القوات السعودية، اليوم الأحد، حزيران 30، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي البلاد.
وقالت مصادر محلية إن القوات السعودية شنت قصفا صاروخيا ومدفعيا عنيفا على مواقع المليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم شمالي المحافظة.
وذكرت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.
ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.
وتشهد المديرية، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا.
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