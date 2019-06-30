مسافرون يكذبون رواية طيران اليمنية ويقولون ان الطائرة تعرضت لخلل فني ” فيديو “

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عدن - ياسمين التهامي - كذب مسافرون على متن طيران اليمنية رواية الخطوط الجوية اليمنية التي قالت ان الطائرة عادت بسبب مرض احد المسافرات .
وقال مسافرون في تسجيل فيديو ان سبب عودة الطائرة عقب اقلاعها من مطار القاهرة صباح اليوم كان خلل فني في احد المحركات .
واضافوا ان هبوط الطائرة تسبب في تلف الاطارات الخلفية للطائرة، بالاضافة الى وقوع حالات خوف وقلق واغماء في اوساط الركاب .
يذكر ان طائرة الخطوط الجوية اليمنية المغادرة الى عدن صباح اليوم عادت الى مطار القاهرة الدولي عقب دقائق من اقلاعها .
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