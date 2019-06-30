شكرا لقرائتكم خبر عن مسافرون يكذبون رواية طيران اليمنية ويقولون ان الطائرة تعرضت لخلل فني ” فيديو “ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كذب مسافرون على متن طيران اليمنية رواية الخطوط الجوية اليمنية التي قالت ان الطائرة عادت بسبب مرض احد المسافرات .

وقال مسافرون في تسجيل فيديو ان سبب عودة الطائرة عقب اقلاعها من مطار القاهرة صباح اليوم كان خلل فني في احد المحركات .

واضافوا ان هبوط الطائرة تسبب في تلف الاطارات الخلفية للطائرة، بالاضافة الى وقوع حالات خوف وقلق واغماء في اوساط الركاب .

يذكر ان طائرة الخطوط الجوية اليمنية المغادرة الى عدن صباح اليوم عادت الى مطار القاهرة الدولي عقب دقائق من اقلاعها .