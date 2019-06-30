شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجبش الوطني تعلن الجاهزية وتنتظر توجيهات الرئيس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مدفعية الجيش الوطني، اليوم الأحد، قصفاً مكثّفاً استهدفت تجمعات وتعزيزات لمليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة شمال محافظة حجة (شرقي اليمن).

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت حشوداً وتعزيزات للمليشيات الانقلابية شرق مديرية حيران، وفي مديريات: (حرض، وعبس، ومستبأ)، فيما دمّرت مقاتلات التحالف آليات للمليشيات جنوب غرب قرية الطينة.

وأكد أن القصف المدفعي المركّز أسفر عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية، لافتًا إلى أن المليشيات تحاول التحشيد إلى جبهات محافظة حجة بعد الهزائم التي مُنيت بها على يد أبطال الجيش الوطني خلال الأيام الماضية.

وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش الوطني يتمتعون بمعنويات مرتفعة ويقظة عالية، ومستعدون لمواصلة التقديم متى ما صدرت التوجيهات من القيادة السياسية والعسكرية ممثلة برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي.