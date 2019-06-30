شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن جرجرتها للنيابة .. الفنانة اليمنية بلقيس فتحي تتلقى تهديدًا صريحًا من الإعلامية ‘‘فجر السعيد’’ ومهلة يومين لتنفيذ هذا الشرط..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حدّدت الإعلاميّة الكويتيّة، فجر السعيد، مهلة مدّتها يومان، للفنانه اليمنيّة، المستقرّة في الإمارات، بلقيس فتحي؛ للرّدّ عليها بشأن تغريدة للأخيرة تقول الأولى، إنّها موجّهة إليها.

وردّت الإعلاميّة الكويتيّة، على تغريدة للفنانه اليمنيّة الاصل ، قالت فيها: “بعزّ القايلة”، حيث أعادت السعيد نشر التغريدة وعلقت عليها قائلة: “حجيه تقصديني بهالتغريدة ؟!!! لأن ردود جمهورچ اللي مسويتلهم فولو يقول إنچ تقصديني؟!!! خصوصاً إني قلت بالحلقة بروح قضية بلقيس بعز القايلة… إذا تقصديني خل أكبچر التغريدة وآخذها معاي للنيابة / إذا ماتقصديني خلاص / بانتظار ردج معاچ يومين للرد”.

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وكانت فجر السعيد، قد كشفت، الأسبوع الماضي، أنّ بلقيس فتحي، رفعت دعوى قضائيّة ضدّها، وعلى إثرها، تمّ استدعاؤها من النّيابة، للمثول أمام التّحقيق.

ويعود الخلاف بين الإعلاميّة الكويتيّة، والمغنية اليمنيّة، إلى هجوم شنّته السعيد، على والد بلقيس، الفنّان، أحمد فتحي، بعدما صرّح بأنّه ملك العود، وليس الفنّان السّعوديّ، عبادي الجوهر.

وهو ما دفع فجر إلى القول: “استرح، وانشغل بعودك، أنت بارع وتجيد العزف وابنتك تجيد الغناء، وهي أصبحت إماراتية، وإن شاء الله تصبح مثلها، ولكنكما معا لا تساويان رنة من عود الجوهر”.

وهنا تدخّلت بلقيس، لتدافع عن والدها، خلال حفل جمعها بوالدها في الكويت، بقولها “لا عاش ولا كان اللي يغلط عليك”، وما كان من الإعلاميّة الكويتيّة، إلا أنْ ردّت، وأكملت هجومها على بلقيس لكنّ الأخيرة، التزمت الصّمت، ليتّضح أنّها حرّكت دعوى قضائيّة.