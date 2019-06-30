شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مايقارب 250 مواطن يمني ينجون من الموت قبل ساعات في مدينة القاهرة .. والنَّاس في حالة ذعر ( شاهد الأسباب ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مسافرون اليوم الأحد كارثة كبيرة كانت وشيكة الحدوث لطائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية.

وأضافوا " أن الطائرة بعد اقلاعها من مطار القاهرة بربع ساعة توقفت محركاتها في الجو واستطاع كابتن الطائرة أن يعود بها إلى مطار القاهرة بعد خوف وهلع الركاب وحالات إغماء بين المسافرين، من كارثة العطل الذي كان سيتسبب بتحطمها". اخبار تهمك . فيما أورد آخرون أن الطائرة اضطرت العودة إلى مطار القاهرة عقب إقلاعها منه بنصف ساعة نتيجة تأزم صحة أحد راكبيها

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