شكرا لقرائتكم خبر عن شباب قبيلة آل شمعة يقررون ان يكونوا اول المبادرين بالتخلي عن حمل السلاح في سوق المحفد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نتيجة للافعال المتكررة التي يشهدها سوق المحفد بمحافظة ابين بين الحين والاخر من اطلاق النار واشتباكات مسلحة فوضوية التي على اثرها سقط ضحيتها من الابرياء بين قتيلا وجريح .

فقد اجتمع يوم امس السبت شباب قبيلة آل شمعة باكازم بمدينة المحفد على ان يكونوا اول من يبادر بالتخلي عن حمل السلاح في سوق المدينة المحفد .

متمنيين ان يتفق الجميع على قرار شجاع وموحد يقضي إلى جعل سوقنا خالي من حمل السلاح .

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وكما تعلمون ان السوق ملتقى تجمع فيه جميع القبائل وأمنه واستقراره مصلحة عامة حيث سبق وحدثت العديد من المجازر في السوق وثارات ذهب ضحيتها الكثير من الابرياء وهذا والله اثم وعار يتحمله كل قبيلي يرتاد السوق ولايحرك ساكن .

وندعوكم اخوتنا ابناء باكازم خاصة والقبائل المجاورة من مرتادي سوق المحفد إلى وضع ايديكم بأيدي بعض لنجعل السوق خالي من الاسلحة والدم ومن لديه ثأر فسوف يجد غريمه خارج السوق ولكن للاسف الشديد تحول السوق إلى ساحة حرب وتصفية حسابات .

وقد تكلم الكثيرين في هذا الموضوع سابقاً ولكن الكلام وحده لايغير شي حيث نعلم ان الجميع صغيراً وكبيراً يؤيدون مثل هذه الخطوة الايجابية التي تصب في مصلحتهم ومصلحة البلد لذلك دعونا نترك المكابرة جانباً ونتحد ونقدم شي لقبيلتنا وسوقنا وملتقانا شي يفرح به الآباء الذين قضوا حياتهم في خلافات وصراعات المنتصر بها خاسر فنحن ابناء اليوم والمستقبل امامنا ولنا وغداً سنجتمع في أمور مصيرية اكبر من هذا الامر .