شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يكشف عن إعجابه بهذين "الزعيمين" العالميين! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لصحيفة بريطانية عن زعماء العالم الذين ينالون إعجابه.
وأوضح بوتين في حديثه لـ"فاينانشل تايمز" أنه معجب بالقيصر الروسي بطرس الأول رغم أنه رحل عن الدنيا، مشيرا إلى أنه "يظل حيا طالما بقيت قضيته حية".
أما عن الزعماء المعاصرين، فقال الرئيس الروسي، إنه معجب بالرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك. وعلل ذلك بأن شيراك كان له رأي متميز في كل مسألة، وكان يعرف كيف يدافع عن رأيه، ويحترم في الوقت نفسه آراء الآخرين دائما.
المصدر: فاينانشل تايمز
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