جميح للحوثيين: أنتم نكبة فلسطين

سخر الكاتب والمحلل السياسي، محمد جميح، من حديث الحوثيين عن إعداد خطة عملية لتحرير فلسطين.

وكتب جميح، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الأحد، حزيران 30، 2019: عبدالملك الحوثي الذي لم يستطع حل مشكلة الطوابير على محطات الوقود، ومحلات بيع الغاز، يعد خطة لتحرير فلسطين.

وأضاف: أيها الفاشل، بدلاً من الركوب على القضايا العادلة التفت إلى طوابير الجياع على أبواب المنظمات الإنسانية، فيما أنتم تكنزون المليارات، حسب مسؤولين مؤيدين لكم.

وختم الكاتب والمحلل السياسي تغريده بالقـول: أنتـم نكبة فلسطيـن.