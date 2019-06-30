الجوف.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا قرب مجمع المتون

صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الأحد، حزيران 30، 2019، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، بحسب ما أكدته مصادر ميدانية.
وذكرت المصادر أن المليشيا شنت هجوما عنيفا على مواقع قوات الشرعية قرب مجمع المتون في مديرية المتون بالمحافظة.
وأضافت المصادر أن الهجـوم الحوثي تم تحت غطاء مدفعي كثيف.
وأكدت المصادر أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
ولفتت المصادر إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف أعقب المواجهات التي استمرت لساعات.
وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.
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