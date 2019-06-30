الوكيل الكثيري يفتتح الخيمة التراثية السياحية بوادي حضرموت

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري مساء أمس، الخيمة التراثية السياحية بمدينة سيئون بحضرموت التي تقيمها مكتب وزارة السياحة بوادي حضرموت والصحراء تزامنا مع البطولة العالمية للملاكمة العربية للمحترفين بسيئون.

وطاف وكيل المحافظة ومعه الوفد المشارك في بطولة الملاكمة بعد أن تمت مراسيم الاستقبال لهم على أنغام رقصتي الشبواني والزربادي الشعبيتين في 17 قسم توزعت على أنحاء الخيمة من أهمها الأواني المنزلية القديمة وتشكيلات الرسم بالرمل والنحت على الخشب ومنتجات المنسوجات اليدوية والطب الشعبي وصورة من العادات المنزلية الحضرمية والسيارات الكلاسيكية القديمة وغيرها من الأقسام التي تحكي عن موروث حضرموت الحضارة .

وأعطى مدير عام السياحة بالوادي والصحراء علي محمد السقاف الزائرين شرحا مختصرا عن ما تضمنته تلك الأقسام من نماذج عن المعالم والمعروضات والقطع الأثرية والعادات والتقاليد الشعبية المختلفة كالنسيج اليدوي والأدوات والمجسمات المنوعة ،إضافة إلى مجموعة من الصور التاريخية والآلات المختلفة والمهن القديمة التي تحكي عن تاريخ حضرموت وما تكتنزه من إرث حضاري كبير.

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وعبر الزوار عن إعجابهم الكبير بما تحتويه الخيمة التراثية والسياحية من معلومات متكاملة عن الإرث التاريخي والحضاري الكبير لحضرموت .

وفي السياق ذاته اطلع الزوار على إستاد سيئون الأولمبي الذي يعتبر أحد المشاريع الرياضية الكبيرة بمحافظة حضرموت ، ويتسع لـ30 ألف متفرج ويقع على مساحة 35 ألف متر مربع مجهز بمضمار سباق أولمبي وملحقات متعددة الاستخدام بمواصفات دولية.

رافق الوفد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ووكيل المحافظة المساعد لشئون الشباب فهمي باضاوي وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ومدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري ومدير عام مكتب وزارة الثقافة بالوادي والصحراء أحمد بن دويس ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت حسن مسجدي وعدد من مديري عموم المكاتب الوزارية والمقادمة والشخصيات الاجتماعية ومحبي الفنون الشعبية التراثية.