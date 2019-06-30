التميمي يناقش مع وكيل وزارة الصحة تعزيز اداء المرافق الصحية بحضرموت

ناقش وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ،اليوم، مع وكيل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع السكان الدكتورة اشراق السباعي ،تعزيز اداء المرافق الصحية بمناطق وادي وصحراء حضرموت.

و في اللقاء الذي حضره مدير عام مكتب وزارة الصحة بحضرموت الوادي الدكتور هاني خالد العمودي ،استعرض الوكيل التميمي صورة واسعة عن أوضاع المرافق الصحية و ما تقدمه من خدمات صحية.

بدورها اشارت وكيل وزارة الصحة الى أن الوزارة تعكف على تنفيذ النظام الموحد ن(ظام المعلومات الاحصائي والامداد اللوجستي للصحة الانجابية) لجمع المعلومات بين محافظات الجمهورية ومكاتب وزارة الصحة والمرافق الصحية بالمديرية الممول من قبل صندوق الامم المتحدة للسكان الذي من خلاله سينقل نقلة نوعية في عمل الصحة الانجابية وسيكون عين الوزارة عبر الشبكة العنكبوتية ليتم مراقبة العمل ومستوى الاداء والمخزون الدوائي للصحة الانجابية.