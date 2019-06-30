ناقش وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ،اليوم، مع وكيل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع السكان الدكتورة اشراق السباعي ،تعزيز اداء المرافق الصحية بمناطق وادي وصحراء حضرموت.
و في اللقاء الذي حضره مدير عام مكتب وزارة الصحة بحضرموت الوادي الدكتور هاني خالد العمودي ،استعرض الوكيل التميمي صورة واسعة عن أوضاع المرافق الصحية و ما تقدمه من خدمات صحية.
بدورها اشارت وكيل وزارة الصحة الى أن الوزارة تعكف على تنفيذ النظام الموحد ن(ظام المعلومات الاحصائي والامداد اللوجستي للصحة الانجابية) لجمع المعلومات بين محافظات الجمهورية ومكاتب وزارة الصحة والمرافق الصحية بالمديرية الممول من قبل صندوق الامم المتحدة للسكان الذي من خلاله سينقل نقلة نوعية في عمل الصحة الانجابية وسيكون عين الوزارة عبر الشبكة العنكبوتية ليتم مراقبة العمل ومستوى الاداء والمخزون الدوائي للصحة الانجابية.
كانت هذه تفاصيل خبر التميمي يناقش مع وكيل وزارة الصحة تعزيز اداء المرافق الصحية بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.