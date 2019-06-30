اللجنة الوطنية للحقوق الانسان تجتمع بممثلي البعثات المعتمدة لدى اليمن

اجتمعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ،اليوم، بسفراء وممثلي الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان وعدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر السفارة اليمنية بالرياض، ملف حقوق الانسان في اليمن والأدوار والمهام التي اضطلعت بها اللجنة الوطنية للتحقيق خلال الفترة الماضية لما فيه إنجاح عملية التحقيق في الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الانسان التي ارتكبت بحق أبناء الشعب اليمني.

واشار رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي، الى أهمية العمل الذي تقوم به اللجنة كآلية ميدانية وحيدة في الأرض كونه يعد مكسب لضحايا الانتهاكات عن طريق حفظ حقوقهم وضمان جبر الضرر وعدم افلات مرتكبي تلك الانتهاكات من المساءلة والعقاب..متطرقاً الى الصعوبات التي واجهت عمل اللجنة..داعيا المجتمع الدولي الى مساندة اللجنة.

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وقدمت اللجنة عرضاً مرئياً بأهم محطات عملها في مجالات الرصد والتوثيق والتحقيق والنزول والمعاينة لمناطق الانتهاكات إضافة الى العمل مع القضاء والمجتمع المدني وجهود البناء المؤسسي وإنشاء نظام وحدة معلومات الضحايا وأرشيف وطني لحوادث وشخوص وأماكن انتهاكات حقوق الانسان والمتسيبين فيها، وأختتم العرض بعدد من التوصيات المقدمة إلى المجتمع الدولي بالضغط على أطراف النزاع بالتوقف عن استهداف المدنيين.

من جانبهم أشاد السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية بالنجاح الكبير الذي قطعته اللجنة في مشوارها في عملية التحقيق..مؤكدين أهمية استمرار دعمها من مجلس حقوق الانسان من خلال المفوضية السامية.