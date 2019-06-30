مشروع مسام ينزع 1839 لغماً حوثياً خلال يونيو (فيديوجراف)

أعلن مصدر مسؤول في المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن عن تمكن الفرق الهندسية الميدانية للمشروع من انتزاع 1839 لغماً وذخيرة غير منفجرة منذ بداية شهر يونيو الجاري وحتى 27 من الشهر ذاته.

وأوضح مدير عام مشروع "مسام" - "أسامة القصيبي" - أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 604 ألغام ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية هذا الشهر ولغاية السابع والعشرين منه 1839 لغما وذخيرة غير منفجرة.

وأضاف "القصيبي"، إن الفرق الميدانية نزعت 268 لغماً مضاداً للدبابات و 4 ألغام مضادة للأفراد.

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وبحسب "القصيبي" مدير عام المشروع، فأن الفرق نزعت أيضا خلال الأسبوع الماضي 330 ذخيرة غير منفجرة وعبوتان ناسفتان.

وأشار مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن، إن مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع قبل عام ولغاية يوم 27 يونيو الجاري 74115 تنوعت بين ألغام، عبوات ناسفة، وذخائر غير منفجرة.

هذا وتواصل الفرق الهندسية للمشروع من عمليات المسح الميداني ونزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الحوثية في عدد من المناطق، يشأر إلى أن الفرق الهندسية للمشروع تمكنت من مسح 42 منطقة مزروعة بالألغام في مديريتي بيحان وعسيلان بشبوة خلال الفترة السابقة.