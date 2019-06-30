ثعبان ضخم يلدغ 4 أشقاء حتى الموت بالحديدة

لقي 4 أطفال أشقاء مصرعهم بعد تعرضهم للدغات ثعبان ضخم في قرية الخشم شمالي الحديدة شمال البلاد .
وأشارت المصادر إلى أن الضحايا الأربعة نزحوا مع والديهما قبل أشهر من منطقة بني حسن بمديرية عبس بمحافظة حجة إلى قرية الخشم.
يذكر أن منظمة أطباء بلا حدود، أعلنت، في 11 أبريل الماضي، نزوح 18 ألف شخص من ديارهم في منطقة بني حسن شمال مديرية عبس بسبب الحرب التي تقودها مليشيات الحوثي الإيرانية.
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