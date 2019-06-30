الماجستير بامتياز للعميد الركن الحضرمي "سعيد عبيد لحمر"

نال العميد الركن سعيد عبيد لحمر قائد اللواء 101 شرطة جوية، درجة الماجستير بامتياز من كلية القيادة الملكية الأردنية بالعاصمة الأردنية عمان وذلك باطروحته الموسومة بـ "التنشئة الأسرية وأثرها في الحد من تشكيل الاتجاهات الفكرية المتطرفة" . وقد منح الباحث درجة الامتياز عقب مناقشة رسالته صباح الخميس 27 يونيو/ حزيران. ويعد العميد الركن سعيد لحمر من أبرز القيادات الحضرمية والتي تحظى بسمعة طيبة لدى الأوساط الشعبية والرسمية والقيادة العليا وقيادات التحالف العربي نظير جهوده الكبيرة في تأمين مطار سيئون الدولي عبر قيادته للواء 101 شرطة الجوية المتمركز بسيئون وماتقدم عبره من خدمات لعموم مواطني الجمهورية اليمنية .

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