تدشين الامتحانات النهائية للمعهد المهني الصناعي بسيئون

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي و الصحراء المهندس هشام السعيدي ، اليوم ،الامتحانات النهائية للمعهد المهني الصناعي بسيئون للعام الدراسي 2018 – 2019 م . وتعرف الوكيل المساعد ومعه مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالوادي والصحراء محبوب فرج أمان و عميد كلية المجتمع بسيئون الدكتور عبدالقادر الكاف من مدير المعهد المهني الصناعي انيس قمصي إلى شرح عن عدد المتقدمين في التخصصات الفنية السبعة البالغ عددهم 423 طالبا موزعين على ثلاثة مستويات من الأول إلى الثالث..لافتاً الى ان الامتحانات التي تستمر قرابة الشهر تتوزع بين النظري والتطبيقي . وتشمل التخصصات الفنية بالمعهد ،كهرباء المركبات والتمديدات وميكانيكا المركبات خفيفة وصيانة أجهزة إلكترونية والحاسوب والنجارة.

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