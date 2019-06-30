الانتقالي يوقع اتفاقية عمل مع المعهد العربي للتدريب المتطور

وقع المجلس الانتقالي الجنوبي، ممثلاً باللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، عضو هيئة الرئاسة، اليوم السبت، اتفاقية عمل في العاصمة المصرية القاهرة، مع المعهد العربي للتدريب المتطور، ممثلاً بالسيد، سيد زغلول، رئيس مجلس إدارة المعهد.

وتنص الاتفاقية أن يقوم المعهد العربي، بتدريب كوادر وأعضاء الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، وهيئات المجلس الأخرى، عبر عدد من برامج التدريب المتفق عليها، والرامية إلى رفع وتعزيز قدرات ومستوى أعضاء الجمعية الوطنية وهيئات الانتقالي المختلفة، وتنمية مهاراتهم الفنية في الجوانب السياسية والاستراتيجية.

كما شملت الاتفاقية أيضاً، تقديم برامج في الإدارة وفن التواصل والحوار، وفي الإعلام الجديد، وإدارة الأزمات ومواجهة الشائعات وفي التشريعات البرلمانية والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان .

حضر التوقيع الدكتور فضل الربيعي، عضو الجمعية الوطنية رئيس لجنة الدراسات والبحوث والتدريب بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، والدكتورة سلمى بازربع، عضو الجمعية الوطنية، سحر خطاب منسق البرامج التدريبية بالمعهد، والمناضل أبو باسل الحدّي، عضو الملتقى الجنوبي بالقاهرة.