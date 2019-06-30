شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: رئيس بلدية إسطنبول الجديد يُزيل صورة أردوغان من مكتبه ويضع صورة أخرى مستفزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل، قيام الرئيس الجديد لبلدية ‎إسطنبول “أكرم إمام أوغلو” بإزالة صورة أردوغان من مكتبه ووضع بدلاً عنها لوحة ضخمة تحمل صورة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك. وحظيت الصورة على تفاعل واسع بين المغردين الذين أشادوا بأول خطوات أوغلو ودعو له بالتوفيق في القادم.

وتغلب إمام أوغلو على سيطرة دامت قرابة الربع قرن لحزب العدالة والتنمية على منصب عمدة إسطنبول، بعدما فاز على مرشح الحزب الذي يرأسه أردوغان، بن علي يلدرم، في جولة الإعادة.

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