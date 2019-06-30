شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي رفيع في الانتقالي الجنوبي يعترف بفشل المجلس في حكم الجنوب ويعلق على تواجد قوات ”طارق” في عدن.. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اعترف الشيخ صالح بن فريد العولقي، عضو المجلس الانتقالي الجنوبي، بفشل المجلس في إدارة الجنوب. وقال العولقي ان الوضع في جنوب اليمن مترد للغاية مؤكدا ان من يتحمل المسئولية هي القيادات الجنوبية التي تولت الحكم عقب الحرب. أخبار تهمك Advertisements

وقال بن فريد ان وضع مدينة عدن مأساوي للغاية حيث تحكم كل جماعة مسلحة مربع وتحكم جماعة مسلحة مكان اخر. واكد بن فريد ان عدن لاتحكمها أي قوات شمالية يمكن لومها أو تحميلها المسئولية. واشار إلى ان الجنوبيين كانوا يلومون الشماليين والقوات الشمالية لكن اليوم لم يعد هناك أي مجال للوم هذه القيادات وهذه القوات . وحول قوات طارق محمد صالح في عدن قال بن فريد انه يتمنى ان تكون قوات هدفها تحرير الشمال وليس احتلال الجنوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي رفيع في الانتقالي الجنوبي يعترف بفشل المجلس في حكم الجنوب ويعلق على تواجد قوات ”طارق” في عدن.. شاهد ماذا قال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.