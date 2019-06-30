شكرا لقرائتكم خبر عن النفيسي يكشف كواليس ”ورشة الغواية” ويفضح ”رسول الوهم” ويحذر من ”انتكاسة تاريخية كبرى” ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جدد المفكر الكويتي المعروف، الدكتور عبدالله النفيسي، حديثه عن ورشة المنامة المخصصة لإتمام ما تسمى بـ "صفقة القرن" والتي تلاقي رفضا واسعا لدى الشعوب العربية والإسلامية، كونها تهدف لـ "تصفية القضية الفلسطينية".



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وفي حديث جديد، وصف النفيسي كلمة صهر ترامب، كوشنر، في ورشة المنامة بـ "‏دٓرْس في الغواية" .. موجها رسالة ضمنية إلى حكام العرب، بعدم السقوط في فخ لورنس عند تمزيقه وحدة المسلمين.

حيث قال النفيسي: "درس الغواية تلك كلمة كوشنر في ( ورشة الندامة) . سبقه فيها لورنس1916 حين أغوى العرب بوهم ( الثوره العربيه الكبرى)".

ولفت النفيسي، إلى أن غواية لورنس للعرب، بوهم الثورة، مثل "إنتكاسة تاريخيه عربيه كبرى.".

النفيسي، شبه كوشنر، بـ لورنس 2019، الذي يبيع الوهم للعرب، بهدف إغواءهم واستلاب أرضهم، باسم "وهم السلام" .

واختتم المفكر النفيسي حديثه بالقول: "2019 يصل كوشنر لأرض دلمون ليسوّق ( وهم السلام) . ثقوا : لا فرق بين لورنس وكوشنر".