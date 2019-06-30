الجالية اليمنية في التشيك تطالب بوقف العدوان على اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – التشيك
نفذ العشرات من أبناء الجالية اليمنية في جمهورية التشيك وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية والسعودية للمطالبة بوقف عدوانهما المستمر على اليمن منذ خمس سنوات.
وطالب المحتجون في هتافاتهم التي شارك فيها عدد من دكاترة ومهندسي جميع الأطراف بالإنهاء الفوري للحرب، وإنقاذ اليمن من الانزلاق أكثر في الفوضى والانقسام والدمار نتيجة العدوان الذي تشارك فيه الكثير من الدول .
ورفع المشاركون شعارات تدعو المجتمع الدولي والعالم أجمع بالضغط على التحالف وحلفائهم الاقليميين لوقف الحرب الذي تسببت بسقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.
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