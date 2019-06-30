الإدارة العامة للامن والشرطة تحيي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالمكلا

دشنت صباح اليوم الأحد، بصالة المؤتمرات والإحتفالات بالإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بمدينة المكلا عاصمة إقليم حضرموت.

وخلال الفعالية أكد العميد منير التميمي مدير الأمن والشرطة بساحل حضرموت، أن المؤسستان الأمنية والعسكرية تعملان وفق آلية واحدة تحت قيادة محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، مشيرا إلى أنهم سيقفون بالمرصاد ضد من يسعى لتعكير صفو أبناء حضرموت .

وقال التميمي إن المجتمع هو الأساس وعلاقتنا مع أهلنا متميزة، فهم سندنا في الإبلاغ عن كل ما يضر بأمن المواطن.

ولفت التميمي، أنه تم القبض على شباب بعضهم يحمل شهادة البكلاريوس.

وأضاف بالقول: " لن نتهاون ضد كل من يسعى لفساد وتدمير المجتمع، ونحن ننفذ حملات توعية لأبنائنا فعودتهم الى جادة الصواب خير لنا من الزج بهم في السجون".

وأوضح العميد منير التميمي، أنهم ينفذون عمليات المداهمة بحضور جميع القوات والجهات ذات العلاقة ونرجو من النيابات المتخصصة ايقاع أشدّ العقوبات بالمتعاطين والمروّجين للمخدرات والممنوعات.

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وختم مدير الأمن والشرطة بساحل حضرموت، حديثه بالقول: "نحن هنا من أجل أهلنا، وسنظل نعمل في كل الأوقات من أجلهم مستندين الى توجيهات قائدنا ومحافظنا ووالدنا اللواء الركن فرج البحسني".

ومن جانبه، قال العميد ركن عوضان سالم عويضان أركان المنطقة الثانية، لدينا قادة حضارمة أفذاذ وجيش حضرمي سابق يشهد له التاريخ، ويشهد التاريخ لقائدكم اللواء الركن فرج البحسني أنه كان ينظّم ويقود المناورات بتقنية عالية.

وأضاف أركان المنطقة الثانية، النخبة والأمن خط أحمر، يعملان على خط واحد ولن نسمح لأحد أن يقترب منهما أو يحاول العبث بهاتين المؤسستين.

وعن العادات الدخيلة على المجتمع الحضرمي، قال العميد عويضان، القات آفة الدمار وهي سبب ما نحن فيه اليوم وعلى الأسرة تقع مهمة مراقبة أبنائها.

وختم أركان المنطقة الثانية، حديثه بالقول: "نريد أن نعيد حضرموت الأمن والأمان والعلم والحزم والربط، عودوا الى تاريخكم، فلديكم تاريخ مشرّف ورجال وقادة عظماء يجب السير على نهجهم لإعادة البريق لحضرموت التاريخ والحضارة".