انتكاسة كبيرة لحزب الإصلاح في سقطرى

حظي تنظيم الإخوان في اليمن والممول قطرياً بانتكاسة كبيرة في جزيرة سقطرى، وذلك في أعقاب رفض الأهالي الخروج في تظاهرة مؤيدة للتنظيم المتورط في قضايا إرهابية بجنوب البلاد.

وقالت مصادر في الجزيرة، إن "أهالي الجزيرة رفضوا الدعوات التي وجهت من قبل مسؤولين إخوان للخروج في تظاهرة مؤيدة للتنظيم الذي يواجه رفضاً شعبياً متزايداً في جنوب اليمن المحرر من الحوثيين".

وأكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية بسقطرى، أن "الرفض الإخواني في الجزيرة، هو ذاته في كل المدن المحررة، في شبوة وحضرموت والمهرة، الجميع يرفض التنظيم الإخواني المتورط في قضايا إرهابية".

وأردف، "الإخوان مثلهم مثل جماعة الحوثي، ليس لها أي قبول شعبي، هي تنظيمات مرتبطة بأجندة إقليمية معادية، ومن الطبيعي يرفض الشعب هذه التصرفات".

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وقال المصدر، إن "الحل في جزيرة سقطرى يتمثل في منح أبناء الجزيرة حق إدارتها ورفض الوصاية الإخوانية على أبناء الجزيرة الذين أكدوا رفضهم لمشاريع الإخوان".

من ناحية أخرى، هاجم ناشطون سعوديون تنظيم الإخوان وحملوه مسؤولية إطالة أمد الحرب في البلاد، فيما كشف إعلامي يمني عن قيام التنظيم بتمويل الحوثيين بالأسلحة وإدخال الطائرات المسيرة ووقود الصواريخ.

وأكد الإعلامي صالح البخيتي المذيع في قناة "الشرعية"، أن "تنظيم الإخوان أدخل عن طريق مأرب وقود صواريخ وطائرات مسيرة للحوثيين، والبعض منها أحبط".

وأتهم الإعلامي حلفاء الدوحة بتعذيب الضابط اليمني الرائد هرشل المرادي الذي أحبط عملية تهريب طائرات مسيرة وصواريخ موجهة للحوثيين من مأرب، بعد ما تم اعتقاله وتعذيبه حتى الموت.