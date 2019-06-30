شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل محافظة جنوبية تنتفض الان بوجه الامارات ويخرج أبنائها عن بكرة ابيهم رافعين العلم اليمني ويعلنون للعالم "لن ترى الدنيا على ارضي وصياء" ..(صور وتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة حديبوه عاصمة محافظة ارخبيل سقطرى،اليوم الأحد، مظاهرة جماهيرية حاشدة للآلاف من أبناء سقطرى دعما لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي ومساندة للسلطة المحلية بقيادة المحافظ رمزي احمد سعيد محروس.

وقال رمزي محروس محافظ سقطرى كلمته أمام الجماهير المحتشدة إن محافظة ارخبيل سقطرى تجدد تمسكها الدائم والمستمر بالشرعية بقيادة المشير عبدربه منصور هادي الذي يولي الأرخبيل عناية خاصة وهاهم سكان أرخبيل سقطرى يؤكدون تمسكهم بالدولة وانحيازهم للسلطة الشرعية ورفضهم لأي تشكيلات خارجةعن القانون والاطار الشرعي.



ورفع المتظاهرون شكرهم وتقديرهم للرئيس هادي لاهتمامه المستمر والمميز بمحافظة أرخبيل سقطرى مجددين العهد والالتزام بالوقوف مع الشرعية بقيادته حتى تحرير كل من شبر من الوطن من جماعة الحوثي واستعادة كرامة الوطن وسيادته.



وأكد المتظاهرون رفض تشكيل أحزمة أمنية وأي تشكيلات عسكرية خارج نطاق الدولة اذ لا حاجة لمثل هذه التشكيلات في أرخبيل وبوجود القوات المسلحة والأمن التي تقوم بدورها على أكمل وجه.

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كما استنكر المتظاهرون الدعوات والشعارات الداعية الى تمزيق المجتمع السقطري وبث الفرقة والشقاق بين أبنائه مؤكدين انها دعوات مغرضة وسلوك دخيل على عادات وتقاليد المجتمع السقطري .



وجابت المسيرة الجماهيرية شوارع حديبوه مرددين شعارات تؤكد على تمسكهم باليمن الاتحادي ومخرجات الحوار الوطني رافعين اعلام اليمن وصور الرئيس هادي ولافتات تدعو لرفض دعوات العنف ونبذ الكراهية ورفض تشكيل مليشيات خارجة عن النظام والقانون.