شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان اشتباكات عنيفة بين قبائل منبه والحوثيين .. وشيخ القبيلة يسلم نفسه للحوثي والقبائل ترفض أي وساطة .. وخبير عسكري على التحالف دعم القبائل بالسلاح والمساندة بالمدفعية والطيران (وهذه الحصيلة الأولية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر قبل قليل تشهد هذة الاثناء اشتباكات هي الاعنف منذ فجر اليوم بين قبائل منبه ومليشيات الحوثي والقبائل ترفض ولوساطة وتطالب بخروج الحوثيين من مناطقهم، ويناشدون التحالف والشرعية بسرعة امدادهم بالسلاح وقصف موقع وتعزيزات الحوثيين

واكدات المصادر ان القبائل تواصل صمودها ومقاومتها للحوثي رغم جرائم المليشيات وتفجير الحوثيين أكثر من ٥ منازل تابعة للقبائل واختطاف نساء واطفال في محاولات لإرغام القبائل على الخضوع وإيقاف الانتفاضة".

وقالت مصادر ان التحالف العربي دمر طقمين للحوثي بما فيها من سلاح ومسلحين ضمن تعزيزات المليشيات لمهاجمة قبائل بني خولي، وتمكن ابناء القبائل من إحراق طقمين أخرين بما فيها".

ونشر ال‏‏خبير العسكري و إلاستراتيجي ابو حاتم تغريدة عبرحسابة في تويتر قالن ان مديرية منبه على الشريط الحدودي مع المملكة وتستطيع قوات الجيش الوطني والتحالف العربي دعمهم بالسلاح والرجال وتقديم المساندة لهم بالمدفعية والطيران.

#ونعم بأصحاب الشهيد البطل الشيخ/ بن دهباش الذي استشهد وهو يقاتل هذه السلالة المتوردة في الحروب الست في صعده.

مديرية #منبه على الشريط الحدودي مع المملكة وتستطيع قوات الجيش الوطني والتحالف العربي دعمهم بالسلاح والرجال وتقديم المساندة لهم بالمدفعية والطيران.#ونعم بأصحاب الشهيد البطل الشيخ/ بن دهباش الذي استشهد وهو يقاتل هذه السلالة المتوردة في الحروب الست في صعده. — يحيى أبوحاتم‎ (@bo7atem81) June 30, 2019

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يحيى أبوحاتم‎@bo7atem81

مديرية #منبه على الشريط الحدودي مع المملكة وتستطيع قوات الجيش الوطني والتحالف العربي دعمهم بالسلاح والرجال وتقديم المساندة لهم بالمدفعية والطيران.#ونعم بأصحاب الشهيد البطل الشيخ/ بن دهباش الذي استشهد وهو يقاتل هذه السلالة المتوردة في الحروب الست في صعده.

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مديرية #منبه على الشريط الحدودي مع المملكة وتستطيع قوات الجيش الوطني والتحالف العربي دعمهم بالسلاح والرجال وتقديم المساندة لهم بالمدفعية والطيران.#ونعم بأصحاب الشهيد البطل الشيخ/ بن دهباش الذي استشهد وهو يقاتل هذه السلالة المتوردة في الحروب الست في صعده. — يحيى أبوحاتم‎ (@bo7atem81) June 30, 2019

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