قتلى وجرحى من المليشيا في مواجهات مع الجيش شمال الضالع

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مساء السبت، مصرعهم في مواجهات مع أبطال الجيش الوطني في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

واندلعت المواجهات عقب محاولة عناصر من المليشيا التقدم باتجاه منطقة “الزبيريات” في جبهة شخب غربي مديرية قعطبة.

وتمكنت قوات الجيش من إحباط هجوم المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبدها قتلى – ما تزال جثثهم متناثرة في منطقة المواجهات – وجرحى في صفوفها.

إلى ذلك استعادت قوات الجيش الوطني، مساء السبت، كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة في جبهة حجر غربي المحافظة.

وتمكنت قوات الجيش من استعادة الأسلحة، اثناء ما كانت في طريقها على متن عربة إلى مواقع المليشيا، في منطقة “الريبي”، بجبهة حجر.