بدعمٍ إماراتي.. افتتاح مستشفى "المظفر" في تعز بعد ترميمه

افتُتِح مستشفى "المظفر" في مدينة تعز بعد إعادة تأهيله وترميم جميع أقسامه، وإصلاح شبكة الكهرباء به، وتزويده بالمُولّدات وأنظمة الطاقة، بدعمٍ من دولة الإمارات.

وأكدت الدكتورة إيلان عبدالحق، وكيلة الشؤون الصحيّة في تعز، أنَّ عملية الترميم والإصلاحات التي جرت في جميع أقسام المستشفى تمَّت بدعم من الإمارات، مُعربةً باسم أبناء محافظة تعز عن الشكر والامتنان لدولة الإمارات نتيجة ما تُقدِّمه للشعب اليمني في جميع المجالات.

وأبدى المهندس رشاد الأكحلي، وكيل المحافظة، شكره الجزيل للتدخل السريع من قبل الإمارات، وترميم المستشفى الذي يخدم الكثير من أبناء تعز، وجاء في وقت زمني قصير، استجابةً للمناشدات التي أطلقها سكان المدينة القديمة.

وأشاد المهندس مهيب الحكيمي، وكيل الشؤون الفنيّة في تعز، بالجهود الكبيرة لدولة الإمارات في إعادة إصلاح الأضرار التي لحِقت المستشفى.

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وأكد الحكيمي ترحيب السلطة المحليّة ممثلة في نبيل شمسان، محافظ تعز، بمثل هذه الأعمال الإنسانية التي تسهم في تطبيع الحياة بالمدينة.

كما ثمَّن الدكتور عبدالرحيم السامعي، مدير مكتب الصحة في تعز، اللفتة الكريمة من دولة الإمارات والتي كانت أول من استجاب لمناشدات أبناء المدينة القديمة، بغية إعادة تأهيل مستشفى "المظفر".

وتعدّ إعادة تأهيل وترميم المستشفى المبادرة الثانية من قبل الهلال الأحمر الإماراتي في أقل من عام، فقد سبق أن أهَّل مستشفى "المظفر"، منتصف العام الماضي، مع رفده بعدد من الأجهزة، وافتتاح أقسام العمليات، وجراحة العظام، والجراحة العامة، والعناية المركزة التي كانت متوقفة عن العمل طوال سنوات.