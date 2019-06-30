وزارة الشؤون الاجتماعية تنظم دورة لمدربي المساحات الصديقة بعدن

نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ، دورة للمدربين في المساحات الصديقة للاطفال حول مفاهيم الحماية وادارة المساحات ، لعدد 32 مشارك ومشاركة من مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة .

وتتضمن الدورة التي تأتي بدعم من منظمة الطفولة ” اليونيسيف ” على مدى 12 يوم ، التعريف بالمشروع والية العمل فيه ، وكيفية ادارة المساحات الصديقة ، واهم المبادئ للعمل الانساني ، وانواع انشطة الدعم النفسي الاجتماعي ، وأهمية الاتصال والتواصل ، ومفهوم الرسم والتشكيل واهميته للطفل ، وكيفية تطبيق صناعة الدمى والعرائس وكتابة السيناريو ، و الالعاب الشعبية ، وأهم المشاكل النفسية وكيفية الاسعاف النفسي ، ومهارات اتخاذ القرار وحل المشاكل .

واوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، أهمية الدورة التي تهدف الى كيفية تقديم الدعم النفسي المناسب للاطفال ، وتوفير الظروف النفسية والصحية والانسانية لهم للتخفيف من معاناتهم جراء الضغوطات النفسية التي يتعرضون اليها ، والمساهمة في بناء طفلا متوازيا نفسيا وجسمانيا وعقليا .

Advertisements

وأكدت حرص الوزارة في تنفيذ الفعاليات الخاصة بالدعم النفسي للاطفال وحمايتهم من خلال عقد مثل هذه الدورات المتخصصة لكوادر الوزارة في المحافظات المحررة المعنيين بالشأن الانساني والمجتمعي والنفسي..مشيدا بدور منظمة اليونيسيف الدعمة في تنفيذ مثل هذه الدورات التخصصية للاطفال .

من جانب اخر اشارت ممثله منظمة اليونسيف فتحية غرام الى ان الهدف من هذه الدورة التوسع في إعداد متدربين واعضاء جدد في مجال الدعم النفسي للاطفال للمساهمة في استمرار الدعم الفني والتقني و بناء القدرات وتحسين الاستجابة .. مؤكده بان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعتبر الشريك الاساسي التي تضم كافة منظمات المجتمع المدني التي تعمل على المساحات الامنة ، وتقوم بضبط جودة العمل .