بعد تضارب الانباء حول هروب زوجته .. الشيخ محمد بن راشد يسجل اول ظهور اعلامي برفقة ريم الهاشمي ..شاهد ماذا قال

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عدن - ياسمين التهامي - وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوحيد جهود القمة العالمية للحكومات مع جهود إكسبو 2020 دبي، وإطلاق قمة استثنائية للحكومات تحت مسمى «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020»، وذلك بالتزامن مع فعاليات إكسبو 2020 دبي، في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر 2020، في أكبر دورة للقمة منذ إطلاقها، تشهد أكبر تجمع من نوعه لرؤساء الحكومات ومسؤولي الدول في العالم، وذلك لتعزيز مكانة الحدث الدولي كملتقى لصياغة مستقبل الحكومات، حيث يتوقع أن تشهد القمة الاستثنائية مشاركة أكثر من 10 آلاف مسؤول و30 منظمة دولية و600 مفكر وخبير، كما ستشهد فعالياتها المختلفة حضور أكثر من 100 ألف مشارك، إلى جانب تغيير نوعي في البرنامج والفعاليات وتصميم الأجنحة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إن 2020 سيكون عاماً مختلفاً لأن دولة الإمارات ستكون محطة رئيسة في أجندة أكثر من 190 دولة»، مؤكداً سموه: «سيكون لدينا إكسبو استثنائي.. وقمة استثنائية.. وسنستضيف العالم لنتحدث عن المستقبل». وأضاف سموه: «القمة العالمية للحكومات ستمثل المحور الفكري لإكسبو 2020 دبي.. وهدفنا تنظيم حدث دولي متكامل الأركان».

ولفت سموه إلى أن توحيد جهود القمة العالمية للحكومات مع إكسبو 2020 دبي سيرسخ نوعية جديدة من معارض إكسبو الدولية تجمع بين ثقافة الأمم وماضيها وحاضرها ومستقبلها.

وختم صاحب السمو نائب رئيس الدولة: «عام 2020 هو عام توحيد الجهود لتكريس مكانة دولية جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة».

تعزيز التعاون العالمي

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، أن «الإمارات ودبي أصبحت بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجهة عالمية للحكومات والشركات والمبتكرين وأصحاب الأفكار الاستثنائية».

وذكر سموه أن «توحيد جهود القمة العالمية للحكومات مع جهود (إكسبو 2020 دبي) يشكل إضافةً جديدة لأهداف إكسبو في تعزيز التعاون العالمي، وتوفير منصة لتلاقي الأفكار، كما ينسجم مع رؤية القمة في استشراف المستقبل وتطوير العمل الحكومي وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، تلبي تطلعات الشعوب في تعزيز التنمية وجودة الحياة في العالم».

وأشار سموه إلى أن عقد القمة في موقع «إكسبو 2020 دبي» سيشكل مناسبة لجمع الدول والحكومات ورواد الأعمال حول العالم لاستكشاف الاتجاهات والفرص والبناء عليها، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مختلف القطاعات، ورسم الاستراتيجيات وتشكيل ملامح المستقبل القائم على المعرفة والتنمية المستدامة.

تكامل الأدوار

من جهته، أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس القمة العالمية للحكومات، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هدفها توحيد الطاقات والجهود والأفكار لإنجاح أهم حدث دولي في المنطقة، وأن ترسم القمة خريطة عالمية للمستقبل عبر منصة إكسبو وبجهود مشتركة بين أكثر من 190 دولة.

وقال معاليه: «إن توجيهات سموه لعقد قمة عالمية للحكومات ضمن إكسبو 2020 دبي ستجعل الإمارات ملتقى أممياً تنصهر فيه كل التوقعات والآمال والتطلعات، بما يعزز من الأداء التكاملي لعمل الحكومات العالمية».

وأوضح القرقاوي: «نتوقع مشاركة ضخمة ضمن قمة إكسبو لحكومات العالم.. ونعمل على تجهيز منصات نستطيع من خلالها تغيير خريطة العمل الحكومي المستقبلية»، مضيفاً: «نتوقع مشاركة 10 آلاف مسؤول حكومي.. وفعاليات القمة المختلفة سيحضرها أكثر من 100 ألف مشارك، وأن قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020 ستضم محتوى مختلفاً ومنصات جديدة وأفكاراً استثنائية لترسيخ فكر حكومي جديد على المستوى الدولي.. كما ستتضمن أكبر سوق عالمي للتجارب الحكومية.. وأكبر عدد من الأبحاث التخصصية في مستقبل عمل الحكومات».

من جانبها، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: «يرسخ إكسبو 2020 دبي مكانة الإمارات ودورها المحوري في صناعة المستقبل من خلال تعزيز الشراكة الدولية في دعم مسيرة التنمية وتطوير حلول ترتكز على مفهوم الاستدامة لمختلف التحديات المستقبلية»، مشيرة إلى أن دبي تمثل مركزاً عالمياً لتبادل الأفكار والرؤى وتواصل العقول، ووجهة لأبرز الأحداث والفعاليات الكبرى.