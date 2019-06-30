شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجرس الأمريكي يصوت على قرارين يدينان جرائم الحوثي الشنيعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يصوت الكونجرس الأمريكي، قريباً، على مشروعي قرارين يدينان جرائم ميليشا الحوثي -ذراع إيران في اليمن- وانتهاكاتها ضد حقوق الإنسان في كل من اليمن والسعودية.

وكشفت مصادر دبلوماسية في واشنطن، أن مشروعي القرارين اللذين تبناهما أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي عن كتلة الحزب الجمهوري ومنهم السيناتور توم كوتون، بالإضافة إلى أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، يتضمنان إدانة انتهاكات الحوثيين الصارخة لحقوق الإنسان في اليمن ويؤكدان الدعم لجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في سبيل التوصل لحل سياسي ينهي الحرب.

ويدين مشروعا القرارين، الحوثيين بارتكاب سلسلة من الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان والهجمات على الملاحة التجارية والسفن الحربية الأمريكية والمدنيين في كل من اليمن والسعودية، مذكرين في الوقت ذاته بمجموعة من الجرائم الشنيعة التي ارتكبها الحوثيون ضد أبناء الشعب اليمني والمدنيين في السعودية وضد سفن أمريكية، إلى جانب قيام مليشيا الحوثي بزرع الألغام بشكل عبثي وعشوائي، وتجنيد الآلاف من الأطفال، ونهب المساعدات الإنسانية والإغاثة الدولية.

ويعبر القراران عن قلق الولايات المتحدة بشأن النفوذ الإيراني المتزايد في اليمن.

ويحث القراران ميليشيا الحوثي وبقية الأطراف في الحرب باليمن على الالتزام ببنود اتفاق استوكهولم الذي تم التوصل إليه في مشاورات السلام بالسويد برعاية أممية في منتصف ديسمبر 2018.

كما يحث القراران الحكومة الأمريكية على دعم الجهود الأممية لتحقيق السلام لما من شأنه إنهاء الحرب والأزمة الإنسانية، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة منع إيران والتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها القاعدة وداعش، من الحصول على موطئ قدم دائم لها في اليمن ومنطقة الخليج العربي.

وكان السناتور توم كوتون قد صرح لوسائل الإعلام عقب تقديم أحد مشروعي القرارين بأن الولايات المتحدة يجب عليها إدانة الحوثيين رسمياً لهجماتهم الإرهابية على البحارة الأمريكيين والمدنيين الأبرياء في اليمن والسعودية، مشيراً إلى أن الحوثيين ومن خلال الجرائم التي يرتكبونها يدينون أنفسهم كإرهابيين خارجين عن القانون.

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بينما أوضح النائب عن الحزب الجمهوري مايكل ماكول أن ميليشيا الحوثي قامت بانقلاب مسلح ضد الحكومة الشرعية في اليمن قبل خمس سنوات بدعم كامل من إيران، الأمر الذي سبب حربًا أهلية وأزمة إنسانية ما زالت مستمرة حتى اليوم.

ولفت إلى أن الحوثيين تبنوا هجمات ضد سفن البحرية الأمريكية جنوبي البحر الأحمر، وعرضوا المدنيين الأمريكيين للخطر، إلى جانب قيامهم بتهديد حلفاء الولايات المتحدة، فضلا عن قيامهم بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد أبناء الشعب اليمني.

وشدد بأن المتمردين الحوثيين يشكلون تهديداً لحركة الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

وطالب ماكول الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بإغاثة الشعب اليمني الذي تحمل ويلات هذه الحرب لفترة طويلة.

واعتبر مشروعي القرارين المطروحين أمام الكونجرس بانهما يساندان الشعب اليمني، ويسهمان في حماية المصالح الأمريكية، ويكشفان تورط إيران في دعم الفظائع التي ارتكبها الحوثيون.

وقد رحبت السفارة اليمنية في واشنطن، في بيان أصدرته السبت، بمشروعي القرارين اللذين قدمهما إلى الكونغرس النائب ويل هيرد، والسيناتور توم كوتون، لادانة انتهاكات ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران.

وقالت إن "مشروعي قراري الكونغرس اللذين يدينان مليشيا الحوثي ينصان على أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مليشيا الحوثي في اليمن.

وأضافت "إن تدخل النظام الإيراني في اليمن ودعمه لمليشيا الحوثيين غير مقبول إطلاقاً ويجب على العالم إدانة ذلك"، داعية المجتمع الدولي للضغط بشكل جاد على إيران سياسياً وعسكرياً واقتصادياً لوقف تدخلاتها التوسعية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.