شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التحالف يبدأ فعليا مساندة قبائل بني خولي بصعدة وهذه الحصيلة الأولية وشيخ القبيلة يسلم نفسه للحوثي والقبائل ترفض أي وساطة والمليشيات تتقدم وتختطف النساء "مستجدات طارئة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر قبلي أن قبائل بني خولي بمديرية منبه محافظة صعدة لازالت تقاوم مليشيات #الحوثي حتى اللحظة بكل بسالة وتمكنت من صد وتدمير عدة آليات.

وقال مصدر أن القبائل تواصل صمودها ومقاومتها للحوثي رغم جرائم المليشيات وتفجير الحوثيين أكثر من ٥ منازل تابعة للقبائل واختطاف نساء واطفال في محاولات لإرغام القبائل على الخضوع وإيقاف الانتفاضة".

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وأضاف مصدر أن طيران #التحالف_العربي دمر طقمين للحوثي بما فيها من سلاح ومسلحين ضمن تعزيزات المليشيات لمهاجمة #قبائل بني خولي، وتمكن ابناء القبائل من إحراق طقمين أخرين بما فيها".

وفي سياق متصل كشف المصدر القبلي أن شيخ قبائل بني خولي الشيخ علي فرحان الخولي سلم نفسه لـ #الحوثيين لحقن الدماء الا ان المليشيات احتجزته ونجله وفجرت منازلهما"، مشيرا إلى تدخل وساطات قبلية في محاولة لاحتواء الوضع الا ان القبائل ترفض أي وساطة قبل الافراج عن الشيخ ونجله".

إلى ذلك قالت مصادر قبلية "أن جبل "كتفا" الاستراتيجي سقط بيد #مليشيات_الحوثي واصبحت المليشيات تتمركز فيه حيث كان الجبل بيد قبائل بني خولي ويبعد عن حدود السعودية 600 متر فقط.