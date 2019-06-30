دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن آليات تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في معقلها بمحافظة صعدة.
وقالت مصادر عسكرية يمنية: إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن دكّت مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في مديرية كتاف شرق صعدة، إضافة إلى موقع آخر للميليشيا الإرهابية في منطقة الفحلوين المتاخمة لمركز مديرية كتاف، ما نتج عنه تدمير مدفعية ومصرع عددٍ من عناصر الميليشيا الإرهابية.
ودكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بعدد من الغارات الجوية، مخزن أسلحة تابع للميليشيا في وادي حضوان، بالمديرية ذاتها، وأسفر القصف عن تدميره ومصرع وجرح عددٍ من عناصر الميليشيا الحوثية.
كما استهدفت الغارات مواقع وتجمعات الميليشيا في منطقتي الغول، والعشاش القريبتين من مركز المديرية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف .. تدمر مخازن وآليات لمليشيا الحوثي في صعدة (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.