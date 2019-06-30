شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يعلن أول رد على الهجوم الارهابي الحوثي الذي حاول استهداف جازان مساء اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف لدعم الشرعية، ليل السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة اطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان. هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت وفي تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعون دقيقة من مساء اليوم (22:45) بالتوقيت المحلي، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه جازان. وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يعلن أول رد على الهجوم الارهابي الحوثي الذي حاول استهداف جازان مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.