شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي: التحالف اعترض وأسقط طائرة أطلقتها ميليشيات الحوثي من صنعاء باتجاه جازان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث باسم #تحالف_دعم_الشرعية_في_اليمن العقيد تركي #المالكي قبل قليل عن محاولة حوثية جديدة لتنفيذ علمية إرهابية ضد السعودية. وقال المالكي "أن التحالف اعترض وأسقط #طائرة من دون طيار أطلقتها #ميليشيات_الحوثي من #صنعاء باتجاه #جازان ". تفاصيل اوفى لاحقا..

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