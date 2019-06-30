شركة النفط في عدن تبدأ تنفيذ إضراب جزئي لمدة ساعتين

يبدأ عمال شركة النفط اليمنية فرع عدن، اليوم الأحد إضراباً جزئياً لمدة ساعتين بحسب ما ذكره بيان صادر مجلس تنسيق اللجان النقابية شركة النفط اليمنية فرع عدن .

وقال البيان الإضراب الجزئي سيستمر يومين، فيما سيبدأ الإضراب الشامل عن العمل يوم الثلاثاء القادم ويشمل التموين بشكل عام بما فيها المطار.

وأرجع البيان سبب الإضراب إلى إنه تنفيذ للتهديد التي تضمنها البيان الصادر عن المجلس بتاريخ 2019/6/24م والذي منح الجهات المختصة اربعة ايام لتنفيذ مطالبهم التي تندرج ضمن خلافاتهم مع شركة مصافي عدن .

ودعا البيان الى تنفيذ مطالب العمال التي وصفها بالمشروعة، كما دعا قيادة الشركة والجهات الامنية لحماية العاملين من اي استخدام للعنف وهم يمارسون الحق الديمقراطي المكفول لهم دستوريا وقانونيا بالطرق السلمية واننا نجدد الدعوة الى رئيس الجمهورية والحكومة ووزير النفط والمجلس المحلي محافظة عدن والجهات الامنية بكل تشكيلاتها وقطاعها والاخوة بالتحالف العربي ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان والى الاقلام الشريفة والاخوة المواطنين الى تحمل مسؤوليتهم القانونية والاخلاقية للوقوف الى جانبنا لحماية مؤسسات الدولة من الفساد والعبث وصون الامن والاستقرار من خلال ضبط الخارجين عن القانون .

ويتهم مجلس عمال النفط، شركة مصافي عدن بمخالفة القانون من خلال فتح مساكب خارجية لهم، في حين ذكرت شركة المصافي أن فتح المساكب جاء بسبب رفض النفط دفع ما عليها من حقوق للمصفاة كذا مخالفتها لإتفاق بيع وتسويق المشتقات النفطية الموقع بين الجانبين .