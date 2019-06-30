التحالف يسقط درون حوثية ثانية أطلقت نحو منطقة سكنية بعسير

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ليلة السبت، اعتراض واسقاط طائرة مسيرة مفخخة اطلقتها ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير.

وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت هذا المساء من اعتراض طائرة ثانية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة ( 11 : 45 ) بالتوقيت المحلي.

وجاءت هذه الأنباء بعد إعتراض قوات التحالف العربي لطائرة في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعون دقيقة من مساء السبت أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه جازان.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.