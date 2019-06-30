المتحدث باسم التحالف يؤكد إسقاط طائرة مسيّرة حوثية في سماء جازان

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، اعترض وأسقط طائرة من دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي من صنعاء باتجاه جازان

وزعمت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران شن هجوم جديد داخل الأراضي السعودية.

وقال المتحدث باسم المليشيا، محمد عبد السلام، إن طائرات مسيرة تابعة للمليشيا هاجمت مطار جازان.

Advertisements

وشنت المليشيا أكثر من هجوم على مطار أبها المدني ومطار جازان في وقت سابق.

وأصيب في الهجوم الحوثي السابق أكثر من 26 شخصا.

وقوبلت الهجمات التي تنفذها المليشيا بتنديد محلي ودولي على نطاق واسع