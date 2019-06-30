الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

المتحدث باسم التحالف يؤكد إسقاط طائرة مسيّرة حوثية في سماء جازان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، اعترض وأسقط طائرة من دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي من صنعاء باتجاه جازان

وزعمت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران شن هجوم جديد داخل الأراضي .

وقال المتحدث باسم المليشيا، محمد عبد السلام، إن طائرات مسيرة تابعة للمليشيا هاجمت مطار جازان.

Advertisements

وشنت المليشيا أكثر من هجوم على مطار أبها المدني ومطار جازان في وقت سابق.

وأصيب في الهجوم الحوثي السابق أكثر من 26 شخصا.

وقوبلت الهجمات التي تنفذها المليشيا بتنديد محلي ودولي على نطاق واسع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم التحالف يؤكد إسقاط طائرة مسيّرة حوثية في سماء جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا