شكرا لقرائتكم خبر عن الامير محمد بن سلمان يرفض مصافحة اردغان .. شاهد كيف رد الاخير .."صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجنب كلا من ولي عهد السعودية محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السلام على،بعضهما والمصافحته، في قمة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

وأظهرت صورٌ من القمة تتبعتها “وطن” تجنب أردوغان وبن سلمان، المصافحة حيث وقف الإثنان في الصفّ الأول وتوسطهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال التقاط صورة جماعيّة للزعماء.

وشارك الزعماء في جلسة ومأدبة عمل حول “الاقتصاد العالمي” و”التجارة والاستثمار”.

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وعقب المأدبة من المنتظر أن يعقد الزعماء لقاءات ثنائية، ومن ثم يشاركون في جلسة بعنوان “الابتكار”.

وستختتم أعمال اليوم الأول من القمة بفعالية ثقافية، ومأدبة للزعماء المشاركين.

أما في اليوم الثاني والأخير، فسينطلق بجلسة خاصة عن “تمكين المرأة”، يعقبها جلسة بعنوان “القضاء على عدم المساواة – بناء عالم شامل ومستدام”.

وبعد ظهر اليوم الثاني سيعقد الزعماء جلستهم الأخيرة، حول ” تغير المناخ- البيئة والطاقة