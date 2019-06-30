شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل تطورات طارئة .. الامارات تحشد عناصرها الان استعدادا لاقتحام هذة المدينة الجنوبية .. والاباتشي يشارك في العملية الغادرة «تفاصيل» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة ان الاوضاع الامنية في شبوة عادت للتوتر من جديد بين قوات الجيش الوطني وعناصر النخبة الشبوانية المدعومة من الامارات. اخبار تهمك . وافادت المصادر ان نخبة الامارات تحشد عناصرها في هذة الاثناء على اطراف مدينة عتق عاصمة المحافظة، استعدادا لاقتحامها . واشارت المصادر لموقع صوت المغتربين ان قوة كبيرة خرجت من بالحاف و تحتشد في مدينة عزان مديرية ميفعه .. والطيران الأباتشي الإماراتي يحلق الآن في ساحل رضوم بشبوة لدعم واسناد عناصر النخبة .

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