شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : استشهاد شقيق الشهيد القائد شلال قبل لحظات في الضالع (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر عسكري قبل دقائق لـ"سمابرس: ان استشهاد البطل مازن الشوبجي شقيق الشهيد القائد شلال الشوبجي قبل لحظات اثناء التصدي لمليشيات الحوثي في اطراف شخب في مدينة قعطبة الضالع .

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