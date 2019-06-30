شكرا لقرائتكم خبر عن من الرياض .. صحيفة عكاظ السعودية تزف بشرى سارة لليمنيين داخل المملكة وخارجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زفت صحيفة عكاظ السعودية بشرى سارة لليمنيين داخل المملكة وخارجها باقتراب انتهاء الحرب والقضاء على مليشيات الانقلاب والتمرد في اليمن.

واعتبرت صحيفة عكاظ السعودية إن التطورات المتسارعة بتزايد الانشقاقات داخل صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران،عجل بالمزيد من الانهيارات داخل صفوفها.

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وقالت الصحيفة في مقال رأي افتتاحي عددها امس الجمعة ان هروب عدد كبير من القيادات الإدارية والبرلمانية الحكومية التي كانت تقبع تحت الإقامة الجبرية في العاصمة صنعاء تحت تهديد السلاح، وهو ما يقدم دلالات على و جود صراعات داخلية بين قيادات الحوثي أفقدتها السيطرة على المحافظات التي تتحصن فيها.

وتطرقت الصحيفة ان انشقاق القيادي الحوثي محمد عزان ووصوله إلى القاهرة الأسبوع الماضي، الذي يعد أحد كبار مؤسسي الميليشيا الحوثية الأوائل مع المقبور حسين بدر الدين الحوثي حين كان يطلق عليها حركة «الشباب المؤمن»، معتبرة انشقاق عزان ضربة قاسية للانقلابيين،.

اختتمت الصحيفة مقالها بالتأكيد على أن سلسلة من التطورات التي تعطي دلالات جديدة على أن الميليشيا الانقلابية دخلت مرحلة متقدمة من التصدع ستنذر بانفراط عقد هذه الجماعة المارقة التي ستواجه مصيرها المحتوم قريباً.