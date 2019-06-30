شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تتحدى الجميع وتكشف عن الهدف القادم بعد اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي، إن "الامتداد الاستراتيجي للثورة الإيرانية أصبح اليوم من اليمن إلى إفريقيا"، في إشارة الى سيطرة جماعة الحوثيين التي تدعمها إيران على شمال اليمن.

وأشار في كلمة له بثها التلفزيون الإيراني، إلى توسع بلاده، وقال "إذا كنا نقاتل بالأمس داخل حدودنا، فإن حدودنا والامتداد الاستراتيجي لجبهة الثورة الإيرانية أصبح اليوم من اليمن حتى إفريقيا".: الجدث أونلاين

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وكان رئيسي يتحدث في مراسم تشييع رفات 150 جندياً مجهولاً من قتلى الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات.

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وتصدر عن شخصيات ايرانية رفيعة تصريحات بين الحين والآخر، تباهي بدعم جماعة الحوثيين، التي انقلبت على السلطة في صنعاء أواخر العام 2014.



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قال رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي، إن "الامتداد الاستراتيجي للثورة الإيرانية أصبح اليوم من اليمن إلى إفريقيا"، في إشارة الى سيطرة جماعة الحوثيين التي تدعمها إيران على شمال اليمن.

وأشار في كلمة له بثها التلفزيون الإيراني، إلى توسع بلاده، وقال "إذا كنا نقاتل بالأمس داخل حدودنا، فإن حدودنا والامتداد الاستراتيجي لجبهة الثورة الإيرانية أصبح اليوم من اليمن حتى إفريقيا".: الجدث أونلاين

وكان رئيسي يتحدث في مراسم تشييع رفات 150 جندياً مجهولاً من قتلى الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات.

وتصدر عن شخصيات ايرانية رفيعة تصريحات بين الحين والآخر، تباهي بدعم جماعة الحوثيين، التي انقلبت على السلطة في صنعاء أواخر العام 2014.