شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير..فاكهة يمنية شهيرة ملوثة بمرض فيروسي ..شاهد الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - على الرغم من اشتهار الفاكهة اليمنية على المستوى الإقليمي ، إلا أن بوادر استهدافها قد ظهرت من خلال إقدام بعض المزارعين على تصرفات تنم عن عدم وعي بما قد يؤول مستقبل هذه الفواكه التي لاقت رواجا على المستوى الدولي..

فاكهة "المانجو" تشهد نوعا من هذا الإستهداف على الرغم من أنها تعد معشوقة الجميع..

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مؤخرا تداولت وسائل إعلام محلية صورة لفاكهة المانجو وهي تحتوي على فيروس يؤدي لإعطابها.

وبحسب سكان فإن المزارعين يضخون كميات كبيرة من الكربونات ما أدى لإفساد الفاكهة المحببة لدى غالبية المواطنين.



وأمام هذه الظاهرة الخطيرة التي تنال أحد أشهر الفواكه اليمنية يبقى على الجهات المعنية وضع حد لتصرفات بعض المزارعين والعمل على حمايتها.