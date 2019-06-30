شكرا لقرائتكم خبر عن مجتهد ينشر تسريبات جديدة وحساسة من وزارة الدفاع تكشف عن مصير وموعد الحرب القادمة مع ايران..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المغرد السعودي الشهير “مجتهد” نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة في وزارة الدفاع السعودية، أن أمريكا تنسق الآن مع الديوان الملكي بشكل عاجل لتهيئة المواقع العسكرية السعودية لخدمة أمريكا في مواجهة قريبة.

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وقال “مجتهد” في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر حيث يتابعه أكثر من 2 مليون شخص على تويتر، إن تصريح ترمب أن إيران ارتكبت خطأ فادحا بإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة وقوله ستعرفون طبيعة الرد هو شبه تأكيد بضربة أمريكية.

وتابع:”في المقابل مصادرنا في وزارة الدفاع السعودية والحرس تؤكد التنسيق مع أمريكا بشكل عاجل لتهيئة المواقع العسكرية السعودية لخدمة أمريكا في مواجهة قريبة”

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واعتبر مجتهد أن ترامب لا يستطيع شن حرب شاملة على إيران بعد أن نزع عنه الكونجرس صلاحية ذلك، لكن لديه كامل الصلاحية بضربة محدودة “تأديبية”.

وأوضح:”وهو ما قد يتسبب بردة فعل إيرانية ثم أمريكية، ثم تجبر أمريكا على حرب شاملة مع إيران ويجبر الكونغرس على الموافقة عليها وهو ما يريده ترمب ويريده ابن سلمان”.

وكانت مصادر مطلعة نقلت عنها وسائل إعلام، قد ذكرت بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب دعت قيادات الكونغرس إلى البيت الأبيض لإطلاعهم على تطورات الوضع مع إيران يوم الخميس الماضي، في أعقاب إسقاط إيران لطائرة استطلاع أميركية مسيرة.

وتابع المصدر قائلا إن الاجتماع الذي يضم كبار قادة الكونغرس الأربعة إضافة إلى رؤساء لجان القوات المسلحة والمخابرات سيعقد في البيت الأبيض الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1900 بتوقيت غرينتش).

واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران ارتكبت خطأ جسيما بإسقاطها طائرة أميركية مسيرة، وقال إن شكل الرد سيحدد قريبا، بينما تصر إيران على أن الطائرة كانت تحلق في أجوائها.