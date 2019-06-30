مقتل شاب في مأرب بدم بارد على يد نجل مسؤول عسكري

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

اقدم نجل مسؤول عسكري في حكومة المرتزقة على قتل شاب اعزل في مأرب امس السبت.

وقالت مصادر محلية في محافظة مأرب ان الشاب سيف عبدالمغني قتل امس السبت بدم بارد على يد نجل قائد حراسة وزير الدفاع في حكومة المرتزقة.

وأوضحت المصادر أن عبدالمغني كان يستقل باص اجرة أمام مكاتب النقل الجماعي مشيرة إلى أن الباص توقف لإنزال أحد الركاب وبسبب الإزدحام المروري الذي تشهده مدينة مأرب رجع سائق الباص إلى الخلف وبالخطأ صدم سيارة نجل قائد حراسة الوزير المرتزق ما حدأ بالأخير إلى إخراج مسدسه وياشر في أطلاق النار بشكل مباشر على الزجاج الخلفي للباص فخترقت الرصاصة رأس المجني عليه الذي كان يجلس في المقعد الخلفي حيث توفي على أثرها على الفور.

وأضافت مصادر إلى أنه تم نقل الشهيد الى مستشفى الهيئة في مدينة مأرب.