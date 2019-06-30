عاجل.. مليشيا الحوثي تزعم استهداف مطار جازان بطائرات مسيرة

أعلنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران شن هجوم جديد داخل الأراضي السعودية. وقال المتحدث باسم المليشيا، محمد عبد السلام، إن طائرات مسيرة تابعة للمليشيا هاجمت مطار جازان. ولم يصدر أن تعليق عن التحالف العربي حول الهجوم حتى لحظة كتابة الخبر. Advertisements وشنت المليشيا أكثر من هجوم على مطار أبها المدني ومطار جازان في وقت سابق. وأصيب في الهجوم الحوثي السابق أكثر من 26 شخصا. وقوبلت الهجمات التي تنفذها المليشيا بتنديد محلي ودولي على نطاق واسع

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